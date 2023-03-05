Владимир Соловьёв попал под обстрел в ДНР

Инцидент произошёл недалеко от Угледара

Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что попал под обстрел во время посещения ДНР. Это произошло под Угледаром, куда Соловьёв приехал, чтобы побывать в расположении 155-й бригады морской пехоты.

"По населённому пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, всё обошлось. Думаю, военная контрразведка разберётся, откуда враг узнал о наших перемещениях", - рассказал Соловьёв в эфире своей программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

Соловьёв уже несколько раз посещал линию соприкосновения в зоне спецоперации. В декабре 2022 года телеведущий сообщил, что зафиксировал кадры первого боевого слаживания экипажей танков Т-14 "Армата".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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