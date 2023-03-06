Они проявили мужество

Новые данные о подвигах российских военных, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Взвод морских пехотинцев, под командованием гвардии капитана Руслана Брусенцова штурмовал укреплённые позиции националистов. Наши бойцы окружили противника, вынудили его сложить оружие и получили важные разведданные. Руслан также корректировал огонь наших артиллеристов, которые уничтожили командный пункт неонацистов.

Инженерно-сапёрная рота под командованием капитана Дмитрия Киреева под плотным огнём разминировала опасные участки местности, прокладывая дорогу российским подразделениям. Благодаря грамотным действиям Дмитрия и его подчинённых наши бойцы смогли взять стратегически важный рубеж.

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