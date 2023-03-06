В Вене прошел митинг против поставок оружия Украине

Протестующие прошли по улицам с баннерами

В центре Вены состоялся массовый митинг. Люди вышли на улицы с требованием прекратить поставки вооружений Киеву.

Манифестанты прошли по улицам города с баннерами, призывающими к мирному урегулированию ситуации на Украине. В руках митингующие также пронесли плакаты, на которых было написано: "Нет диктатуре ЕС!", у некоторых людей были российские флаги.

Участники акции потребовали, чтобы власти страны проводили независимую политику, действовали без оглядки на Брюссель и напоминали, что военный нейтралитет Австрии закреплён в Конституции страны.

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