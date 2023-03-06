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WSJ: ВСУ потеряли в Артемовске самые подготовленные части

08:38
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая

В боях под Артемовском (украинское название — Бахмут) за последние месяцы были разгромлены несколько наиболее подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье, 5 марта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.
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Как отмечает издание, данные о потерях украинской армии засекречены, но некоторые офицеры ВСУ признают потери на условиях анонимности.

При этом не приводятся данные о потерях и размерах разгромленных подразделений.

Ранее служащие ВСУ из числа участников боевых действий в Артемовске рассказали, что в сражениях за город украинская армия потеряла уже около батальона за неделю, в день потери составляют одну-две роты.

Затем сообщалось, что подразделение украинской аэроразведки в ночь на пятницу, 3 марта, получило распоряжение в срочном порядке покинуть Артемовск.

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