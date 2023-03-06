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В Белгородской области система ПВО сбила три ракеты

08:21
  • понедельник
  • 06 марта 2023

При очередном обстреле ВСУ пострадал человек

В городе Новый Оскол Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Аварийные службы выехали на место обстрела в Белгородской области

Как написал губернатор в своем Telegram-канале, при очередном обстреле области со стороны Вооруженных сил Украины пострадал мужчина, получивший осколочное ранение руки.

Имеются повреждения от осколков украинских снарядов нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Объем нанесенного ущерба уточняется. Сотрудники аварийных и оперативных служб выехали на место происшествия.

Непосредственно перед этим ВСУ обстреляли село Щетиновка в Белгородской области. При обстреле был поврежден сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи.

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