В Турции допустили отказ от F-16 в пользу российских истребителей

В США признали, не могут продать Турции истребители без одобрения Конгресса

Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями. Такое заявление сделал в понедельник, 6 марта, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Чиновник предположил, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов.

Эрхан выразил мнение, что турецкое правительство совершило ошибку, попросив у Вашингтона истребители, которые Конгресс до сих пор отказывается предоставить под "каким-то предлогом". При этом F-16, полагает Эрхан, уже "устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами".

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции перечислил альтернативы, в числе которых назвал приобретение F-35, "китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter", сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова применить приобретенную у России С-400. Систему ПВО используют в случае угрозы стране.

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