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МИД назвал шесть стран, с которыми готовится упрощенный визовый режим

09:20
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Среди них - Индия и Сирия

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Индонезией. Об этом рассказал в понедельник, 6 марта, статс-секретарь — заместитель российского министра иностранных дел Евгений Иванов.
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По словам дипломата, помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

При этом в МИД отмечали, что Россия также готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их числе называли Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, сообщает ТАСС.

В январе Иванов отмечал, что Россия на фоне визовых ограничений Запада продолжит вести работу по упрощению въезда иностранцев. Дипломат напомнил установку президента России Владимира Путина "не цепляться за взаимность", когда речь идет об обеспечении интересов государства.

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