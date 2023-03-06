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С отколовшейся льдины на Сахалине спасли более 40 рыбаков

11:39
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Терпящие бедствие позвонили в МЧС

На юге Сахалина успешно завершена спасательная операция по эвакуации рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине. На помощь терпящим бедствие направили вертолёт МЧС. В условиях сильного ветра садиться ему пришлось прямо на лёд. На берег доставлен 41 человек.

Стремительная развязка зимней рыбалки в селе Лесное Сахалинской области. В ловушке оказался 41 рыбак. Вместе со снегоходами и снастями людей унесло в открытое море на оторвавшейся льдине.

Трещина во льду образовалась на расстоянии 500 метров от берега. Оставшиеся на льдине рыбаки пытались сохранять спокойствие, наблюдая, как все дальше отдаляются от большой земли.

Вся надежда была на спасателей. Терпящие бедствие позвонили в МЧС. На место ЧП вылетел вертолет Ми-8. Пока ждали помощи, рыбаки смогли выйти в соцсети. В такой момент хорошо понимаешь цену жизни. Они, конечно, очень ждали спасателей. И вот этот долгожданный момент.

Со всех ног бегут к вертолету, бросая рыболовные снасти. На борт разрешили   взять только самое необходимое. Спасатели доставили на берег 41 человека. Теперь все они дома.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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