Российские войска продолжают вытеснять ВСУ из Артемовска

Украинские националисты теряют позиции

Новые данные об обстановке в зоне СВО. Российские войска продолжают активно вытеснять украинских националистов из Артемовска. Под контролем наших подразделений уже почти половина территории города, который является ключевым узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Мощное наступление при поддержке российской авиации идет на Авдеевку. Ожесточенные бои сейчас и в Угледаре. Теряя позиции, неонацисты торопятся нанести как можно больший ущерб мирным жителям ДНР.

Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка - всего около десяти населенных пунктов ДНР обстреляли украинские националисты этой ночью и утром. Били в основном из американских реактивных установок ХАЙМАРС. В небольшое село Юрьевка прилетело сразу три ракеты. Погиб местный житель, еще два человека ранены. Повреждены 14 частных домов. Мощный удар ВСУ накануне пришелся по Волновахе, где в этом момент проходили мероприятия памяти Героя России командира батальона "Спарта" Владимира Жоги. Он погиб 5 марта 2022-го.

Все плотнее смыкается кольцо окружения вокруг Артемовская. Там еще находится многотысячная группировка ВСУ, но пути снабжения и отхода отрезаны. Единственная дорога под огневым контролем нашей группировки.

По укреплениям ВСУ бьют наши самоходные пушки "Гиацинт-С". Применяется тактика "кочующих орудий". Используя высокую скорострельность, расчеты делают пять-шесть выстрелов и меняют позиции. Особо военнослужащие отмечают точность данного вида вооружений.

Подходя к зданиям под покровом дымовой завесы, десантники забрасывают отстреливающихся националистов гранатами. В ходе скоротечного боя только в одном здании уничтожено шесть боевиков.

Мастерство боя в населенных пунктах и укрепрайонах противника наши подразделения оттачивают в тыловых районах спецоперации. Никаких условностей - блиндажи, полноростовые окопы и ходы сообщения. Где за каждым поворотом может притаится противник - мишень, которую нужно поразить, и одновременно постоянно зорко следить за товарищами, прикрывая их.

В освобожденных районах продолжается восстановление жилых зданий и инфраструктуры. Как эту работу выполняют подразделения военно-строительного комплекса Минобороны России, проинспектировал Сергей Шойгу. В Мариуполе главе ведомства показали уже построенные многофункциональный медцентр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных домов.

Еще ряд объектов, в том числе жилой микрорайон, планируют сдать в ближайшее время. Также военные строители прокладывают водовод из Ростовской области в ДНР. Он соединит реку Дон и канал Северский Донец-Донбасс, обеспечив водой многие населенные пункты региона.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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