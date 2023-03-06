Запад готов жертвовать последним, чтобы подпитывать украинский конфликт

Оборонка некоторых европейских стран трещит по швам

Индекс военной мощи стран Евросоюза стремительно падает. К такому мнению пришли эксперты авторитетного западного издания Global Firepower. Однако Вашингтон продолжает настаивать на продолжении вооружения Украины. Несогласие с давлением со стороны США всё сильнее выражает Венгрия.

Громкий антивоенный флешмоб теперь на улицах Вены. Транспаранты с призывом сохранять нейтралитет. Путь к миру указывают демонстранты, наклеивая листовки со словами: "Нет оружию".

В толпе флаги Австрии и российские триколоры, а еще голубь мира. Но пока страна находится под диктатом Евросоюза, считают протестующие, этот мир наступит нескоро. Накачивать оружием киевский режим - это все равно, что тушить огонь бензином. Об этом говорят и политики Венгрии. Глава МИД Петер Сийярто призывает остальную Европу прекратить спонсировать войну:

"Посмотрите на их инфраструктуру, на то, сколько людей убежало из страны, посмотрите, что стало с их домами, страна разорена. Если мы выступаем за мир, нас тут же критикуют, мол, мы пляшем под кремлевскую дудку. Но это не так! Первая цель — предотвратить гибель людей, и это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше. А уже потом переговоры".

Хоть и со скрипом, но техника НАТО продолжает пересекать границу с Украиной. "Члены НАТО и Евросоюза отправили Украине, одной из воюющих сторон, смертоносные военные средства уже практически на 60 миллиардов долларов. Это означает, что отдельные страны — члены Евросоюза и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися", - заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

Западные кураторы готовы жертвовать последним, чтобы подпитывать украинский конфликт. А право выбора - за что сражаться - дают самим украинцам, которые в надежде на еще большую поддержку европейских спонсоров уже рисуют вполне конкретные планы – на Крым!

Оборонка некоторых европейских стран трещит по швам. И США даже задумались о том, как бы привлечь на свою сторону соперников – а именно Китай. Завлекать решили угрозами, а именно санкциями – если будут помогать России.

И вот индекс военной мощи стран мира, который проверяют ежегодно американский портал. На вершине – США, Россия и Китай – тут все без изменений. Но не для Германии, которая с 5 места рухнула сразу на 20 позиций. А вот Украина, наоборот, взлетела с последнего места и сразу на 15-е. Разумеется, за счет европейских пожертвований.

В Германии тем временем не все хорошо и с энергоресурсами. Власти предлагают ввести талоны на потребление газа и электричества. Но канцлер усердно рапортует об удачном уходе от российских источников энергии. Но ни слова о теракте на "Северных потоках" во время встречи с американским президентом. После в большом интервью он рассказал о своей поездке, в очередной раз похвалив американского лидера за его талант управленца и пообещав Украине гарантии безопасности.

Впрочем, вопрос взрыва российских газопроводов до сих пор открыт и замолчать эту историю администрации Белого дома не удастся, уверены китайские журналисты. Обозреватель Чжоу Сяомин рассказывает древнюю легенду о чиновнике Е Гуне, который так любил драконов, что украшал этими изображениями все вокруг. Но когда увидел настоящего дракона – сбежал.

Джо Байден продолжает наступать на те же грабли даже, казалось бы, в таких простых вещах, как лестница или трап самолета.

Елена Макарова, Артем Боев, "ТВ Центр".

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