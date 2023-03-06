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В Ботаническом саду Петербурга проходит фестиваль "Сиреневая терапия"

12:01
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Выставка продлится до 12 марта

На улице снег и мороз, а здесь по-весеннему цветут тюльпаны, крокусы и нарциссы. Чтобы все эти разноцветные бутоны раскрыли свои лепестки раньше естественного срока, специалисты Ботанического сада в Петербурге применили специальный агротехнический прием - выгонку.

"Для того, чтобы обмануть растения, нужно приложить достаточно много усилий, подготовка начинается ещё летом. Затем имитируются зима, точное количество времени. И также существует время, необходимое для того, чтобы растение проснулось, заложились почки", - рассказала Александра Медведева, сотрудник культурно - просветительского центра БИН РАН.

Сложнее всего было обмануть сирень, говорят биологи. Это многолетнее растение, цветет в начале июня. Псевдоапрель в оранжереях создавали в январе, когда в Петербурге было всего 6 солнечных дней. И тем не менее прекрасные четырехлистники распустились, причем сразу у всех 15 сортов - и старинные французские, и немецкие сирени, и советские - как знаменитая сирень Колесникова. И молодые российские сорта 21 века.

Один из современных сортов, выведенный петербургскими селекционерами, с петербургским названием Александр Блок. Его уникальность в том, что бутоны во время цветения меняют свой цвет: тёмно-лиловые лепестки становятся лиловато-розовыми с дымчатым оттенком, а в тени они и вовсе кажутся голубыми 

Несмотря на буйство красок, преобладающий цвет здесь - сиреневый, даже среди тюльпанов. Цветочный фестиваль так и назвали: "Сиреневая терапия". Посетители и, правда, как будто забывают здесь о времени, нежным великолепием любуются даже мужчины, которые пришли сюда за компанию.

Цветочные композиции дополнены выставкой ботанической живописи - это когда художники с научной точностью изображают в акварели тот или иной цветок. Выставка в Петербургском ботаническом саду продлится до 12 марта.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Фестиваль "Сиреневая терапия"
Фестиваль "Сиреневая терапия"
Фестиваль "Сиреневая терапия"
Фестиваль "Сиреневая терапия"
Фестиваль "Сиреневая терапия"
Фестиваль "Сиреневая терапия"
Фестиваль "Сиреневая терапия"
Фестиваль "Сиреневая терапия"
Фестиваль "Сиреневая терапия"
Фестиваль "Сиреневая терапия"
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