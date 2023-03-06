На Калифорнию обрушился мощный ураган

Власти объявили чрезвычайное положение

Новые погодные катаклизмы в США. На север Калифорнии обрушился ураган с ливнями и градом. Он вырывал с корнем деревья и обрывал линии электропередачи. Несколько домов получили повреждения, сообщает "ТВ Центр".

В штате ещё устраняют последствия предыдущего бедствия. Ранее часть округов накрыл снежный шторм. Побит полувековой рекорд по количеству осадков. 13 человек погибли.

Власти объявили чрезвычайное положение. До некоторых населённых пунктов спасатели не могут добраться. На границе с Невадой парализовано автомобильное движение. Более миллиона домохозяйств остались без электроэнергии. Закрыты национальные парки. На горнолыжных курортах сохраняется опасность схода лавин. Туристов и местных жителей просят отменить запланированные поездки и не выходить из дома без острой необходимости.

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