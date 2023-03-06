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В Приморье тигра выпустили в дикую природу

12:03
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Специалисты установили, что зверь здоров

В Приморье выпустили в дикую природу тигра. Инспекторы охотнадзора поймали его в одном из сёл. Хищника выслеживали два года.
В Хабаровском крае поймали конфликтного тигра

Всё это время он регулярно заходил в населённые пункты и охотился на собак. На людей не нападал. Ловушки замечал и обходил стороной. И только в этом месяце попал в капкан.

После тщательного осмотра специалисты установили, что зверь здоров. Ему около пяти лет. Вес - 200 килограммов, что выше среднего. Было решено отпустить его на волю. Место подобрали заранее. Это территория, на которой обитает много копытных. Она удалена от человеческого жилья и не занята другими тиграми.

Хищник хорошо перенёс транспортировку. Прежде чем отпустить, тигра сфотографировали и занесли в базу данных.

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