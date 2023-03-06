Об этом рассказали в Минобороны

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил Мариуполь. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Шойгу проинспектировал готовность уже сданных объектов инфраструктуры в Мариуполе и проверил ход работ на площадках строящихся зданий и сооружений.

Министру представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из двенадцати пятиэтажных жилых домов.

Также Сергею Шойгу доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Кроме того, генералу представили доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона, сообщает "Интерфакс".

4 марта сообщалось, что Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск. Глава военного ведомства заслушал доклады по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. Министр обороны также поговорил с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО.

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