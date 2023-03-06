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МВД опровергло формирование штурмовых батальонов

10:03
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Эти сообщения не соответствуют действительности

У российских властей нет намерений создавать добровольные ударно-штурмовые батальоны при Министерстве внутренних дел (МВД). Об этом в понедельник, 6 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.
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В интернете появилось изображение "приказа", приписываемого МВД, в котором говорится о формировании подобных батальонов в России с 8 марта.

Однако в министерстве подчеркнули, что никаких приказов такого содержания не издавали, а информация о формировании штурмовых батальонов является ложной, сообщает РИА Новости.

Ранее в МЧС опровергли информацию о введении в ряде российских регионов воздушной тревоги. В ведомстве объяснили, что ложная информация о воздушной тревоге и об угрозе ракетного удара прозвучала из-за хакерской атаки.

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Штурмовые батальоны
Штурмовые батальоны
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