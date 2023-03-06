Безработица в России обновила исторический минимум

Продолжается работа по обеспечению занятости в регионах

В январе уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, обновил исторический минимум и составил 3,6%. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Замглавы правительства уточнила, что число зарегистрированных безработных составляет 563,6 тысячи человек. В простое находятся 49 тысяч работников, что на 35 тысяч меньше чем в начале года.

Продолжается работа по обеспечению занятости в регионах, рассказала вице-премьер. В ее аппарате отметили, что заключены договоры на участие 24 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам трудоустройства граждан России, ранее переехавших из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и получения ими государственных услуг в области содействия занятости населения, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в России инфляция и уровень безработицы значительно ниже, чем во многих странах ЕС. В целом российская экономика вышла на траекторию роста, при этом государство практически не планирует сокращать значимые инфраструктурные проекты и будет наращивать меры социальной поддержки граждан.

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