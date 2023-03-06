В ряде регионов России введут особый порядок сдачи ЕГЭ из-за обстрелов

Об этом рассказали в Госдуме

Госдума в марте примет законопроект об особом порядке сдачи школьных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в некоторых приграничных районах Белгородской, Ростовской, Курской и Брянской областей. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказала соавтор инициативы, депутат Госдумы от Курской области Ольга Германова.

Парламентарий отметила, что "идут часовые обстрелы территории, дети на дистанционке обучаются уже практически целый год, потому что в школу ходить просто опасно".

Депутаты планируют сформировать реестр школ, в которых из-за обстрелов продолжается дистанционное обучение. Учащиеся школ из этого реестра получат аттестаты "по текущей успеваемости".

Однако это не означает, что дети "раз — и пошли в вуз без экзаменов". Школьникам дадут выбор: сдать ЕГЭ в безопасном пункте, определенном властями, либо пройти специальные контрольные испытаниях в университетах в виде тестирования и экзамена, рассказала Германова "Известиям".

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в 2023 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будут сдавать только в Херсонской области. Школьникам в новых российских регионах дали право по желанию не сдавать ЕГЭ, однако в Донецкой, Луганской народных республиках и Запорожской области "желающие, как ни странно, есть".

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