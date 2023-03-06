ФСБ предотвратила покушение на главу "Царьграда" Малофеева

Его хотели убить так же, как и Дугину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении покушения на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.

Покушение на Малофеева планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве Дарьи Дугиной. Преступники намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль бомбу, сообщили в ЦОС ФСБ.

На опубликованном видео можно заметить, как мужчина закладывает неизвестный предмет под днище автомобиля, принадлежащего Малофееву.

По данным спецслужб, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель так называемого Русского добровольческого корпуса, гражданин России Денис Капустин. Он был организатором и участником нападения на села в Брянской области 2 марта 2023 года, а также попытки диверсионного акта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области в августе 2022 года.

По факту покушения на жизнь Малофеева возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Участие в деятельности террористической организации" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

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