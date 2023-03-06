ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Основатель "Царьграда" рассказал о своем состоянии после попытки покушения

11:09
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Ранее его машину заминировали

Основатель "Царьграда" Константин Малофеев чувствует себя хорошо, он не пострадал.

"В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал", - написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Малофеев заверил, что угрозы и теракты на повлияют на его патриотическую позицию. Он выразил надежду, что виновные в убийстве Дарьи Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении покушения на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Преступление планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве Дарьи Дугиной. Преступники намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль бомбу.

По данным спецслужб, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель так называемого Русского добровольческого корпуса, гражданин России Денис Капустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Константин Малофеев
Константин Малофеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.