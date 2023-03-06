Основатель "Царьграда" рассказал о своем состоянии после попытки покушения

Ранее его машину заминировали

Основатель "Царьграда" Константин Малофеев чувствует себя хорошо, он не пострадал.

"В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал", - написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Малофеев заверил, что угрозы и теракты на повлияют на его патриотическую позицию. Он выразил надежду, что виновные в убийстве Дарьи Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении покушения на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Преступление планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве Дарьи Дугиной. Преступники намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль бомбу.

По данным спецслужб, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель так называемого Русского добровольческого корпуса, гражданин России Денис Капустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"