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Брюссель решил подключить к поставкам оружия Киеву страны, не входящие в ЕС

11:00
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Среди таких стран называют Норвегию

Власти Евросоюза планируют приобщить государства, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения этой темы.

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Как пишет газета Pais, оборонная промышленность обычно работает по заказу и сталкивается с проблемой оптимизации производства. В связи с этим Брюссель планирует пригласить страны-"единомышленники", не являющиеся членами ЕС, присоединиться к схеме закупок, чтобы придать ей еще больший потенциал.

В числе таких стран-"единомышленниц" указывается Норвегия, хотя официальное подтверждение этой информации пока не поступало ни от властей Евросоюза, ни от Осло.

Россия неоднократно предупреждала, что все поставляемое Западом Украине оружие и военная техника становятся законными целями для ударов российских военных. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что все усилия Вашингтона, направленные на нанесение России стратегического поражения, обречены на провал, оно лишь продлит "агонию киевского режима".

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