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Россия применила в СВО высокоточные боеприпасы нового поколения

11:24
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Об этом рассказали в Минобороны

Вооруженные силы России применили по войскам Украины в зоне специальной военной операции (СВО) высокоточные боеприпасы нового поколения. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.
В зоне спецоперации сбиты три украинских вертолёта

В ведомстве уточнили, что такие боеприпасы нового поколения применяются для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления ВСУ. Боеприпас выпустили по установленному разведкой и доразведанному с помощью беспилотника ангару, в котором украинские военные укрывали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт.

Добиться попадание в центр ангара удалось с первого выстрела. Снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри ангара, при этом уничтожил и вывел из строя находящуюся там бронетехнику и автомобили ВСУ, сообщает РИА Новости.

В ходе СВО российские военные продолжают громить неприятеля. Живую силу и технику националистов уничтожают на всех направлениях артиллерийские расчеты 120-миллиметровых орудий 2С9 "Нона". Кадры ювелирной работы российских артиллеристов ранее опубликовало Минобороны.

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