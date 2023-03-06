Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники на Дмитровском шоссе

Здание оснащено самым современным оборудованием

Высочайшее качество медицинского обслуживания по новому московскому стандарту. На севере столицы открылась современная детско-взрослая поликлиника, которая будет обслуживать 66 тысяч жителей Дмитровского района. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Сергей Собянин.

Семиэтажное здание, построенное по индивидуальному проекту, рассчитано на 750 посещений в смену, отметил мэр. В нем предусмотрены комфортные зоны ожидания и игровые комнаты для самых маленьких.

Не забыт и персонал - для врачей и медсестер оборудованы помещения для отдыха. Тщательно продумана логистика - у взрослого и детского блоков предусмотрены отдельные входы, которые исключают пересечение потоков пациентов. А кабинеты часто посещаемых специалистов и дежурных врачей для удобства расположены на нижних этажах.

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