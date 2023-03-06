В России с коронавирусом госпитализировали 615 человек

Скончались 38 пациентов

За сутки в России госпитализированы 615 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 11163 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 9166 человек, скончались 38 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1588 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 112. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1386 человек, в Московской области – 148.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 22353291 случай заболевания, зарегистрировано 396336 летальных исходов.

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