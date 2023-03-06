Свыше 5 млн человек эвакуированы из Донбасса и с Украины в Россию

Беженцев обеспечивают всем необходимым

Более 5 млн экстренно эвакуированных граждан прибыли в Россию из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова отметила, что новым правозащитным направлением деятельности российских омбудсменов стало оказание помощи экстренно эвакуированным в нашу страну гражданам из ДНР, ЛНР и Украины.

По словам омбудсмена, в России оказывается помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Она отметила, что также продолжают решаться социальные проблемы жителей новых российских регионов, сообщает "Интерфакс".

По решению правительства России вынужденным переселенцам оказывается материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Предусмотрен еще ряд мер поддержки для этой категории граждан.

Москва предоставляет социальную поддержку жителям новых территорий и гражданам Украины, которые приехали в столицу, а также помогает оформить федеральную социальную помощь и выплату из бюджета Ростовской и Воронежской областей.

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