ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Свыше 5 млн человек эвакуированы из Донбасса и с Украины в Россию

11:37
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Беженцев обеспечивают всем необходимым

Более 5 млн экстренно эвакуированных граждан прибыли в Россию из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Украинских беженцев в Польше заставят платить за центры проживания

Москалькова отметила, что новым правозащитным направлением деятельности российских омбудсменов стало оказание помощи экстренно эвакуированным в нашу страну гражданам из ДНР, ЛНР и Украины.

По словам омбудсмена, в России оказывается помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Она отметила, что также продолжают решаться социальные проблемы жителей новых российских регионов, сообщает "Интерфакс".

По решению правительства России вынужденным переселенцам оказывается материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Предусмотрен еще ряд мер поддержки для этой категории граждан.

Москва предоставляет социальную поддержку жителям новых территорий и гражданам Украины, которые приехали в столицу, а также помогает оформить федеральную социальную помощь и выплату из бюджета Ростовской и Воронежской областей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Эвакуация жителей Донбасса и Украины
Эвакуация жителей Донбасса и Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.