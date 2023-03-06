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Фигуранты дела об убийстве Дарьи Дугиной признали вину

11:44
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Они подделали документы для Вовк

Подельник Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов признал вину в подделке документов.

Второй фигурант дела Александр Сучков заявил, что признает вину частично, передает РЕН ТВ. Он не признает тот факт, что изготовил документ для совершения другого преступления.

Кузнецову и Сучкову предъявлены обвинения по статье о подделке документов. По данным следствия, изготовленное ими поддельное свидетельство Наталья Вовк использовала при передвижении по России и с помощью него покинула страну.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве своего автомобиля в Подмосковье. Два дня спустя ФСБ России сообщила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнитель преступления - гражданка Украины Наталья Вовк. Она покинула Россию через Эстонию.

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