Минздрав оценил последствия эмбарго Японии на экспорт вакцин и медизделий

Это сигнал, отметил глава ведомства

Решение Японии об остановке поставок в Россию вакцин и медицинских препаратов не является для нашей страны жестким, но послужило определенным сигналом. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава пояснил, что за объявлением о новых рестрикциях Японии "не последовало каких-то жестких ограничений, но для нас это сигнал, что надо развивать свое производство и уходить на те рынки, где мы понимаем, что не будут создавать" препятствий.

Мурашко также отметил, что в рамках международных непатентованный наименований препаратов в России дефицита нет, "торговые наименования будут меняться, замещаться отечественными, поэтому ситуация с лекарствами в стране "нормальная совершенно".

Министр признал, что "периодически возникают те или иные сложности, которые связаны где-то с логистикой, где-то с изменением производства, но они решаются", сообщает "Интерфакс".

28 февраля власти Японии сообщили, что расширяют антироссийские санкции. В числе прочего расширен запрет на экспорт некоторых товарных категорий.

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