Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Предстоящую погоду не назовешь праздничной

Небольшой плюс и сильный ветер ожидаются в столичном регионе в Международный женский день, который отмечается 8 марта. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказали в центре погоды "Фобос".

По словам ведущего специалиста центра Александра Синенкова, "на этой неделе в Москве не совсем весенняя погода, но "дыхание весны" будет иметь место". При этом "самая сложная, неприятная погода" ожидается во второй половине дня в среду, в праздничный выходной.

В ночь на вторник ожидается около минус пяти градусов в столице, от минус трех до минус восьми градусов по области. Будет облачная с прояснениями погода, кратковременный снег, ветер юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Примерно такой же будет погода и во вторник днем.

В среду, 8 марта, в утренние часы температура будет порядка минус семи-восьми градусов, а к вечеру температура повысится практически на 10 градусов — до плюс одного-трех градусов.

Однако потепление будет сопровождаться осадками, сначала в виде снега, потом — мокрого снега и даже дождя. Ветер ожидается сильный и порывистый, со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что арктические холода еще вернутся в столичный регион в марте. Метеоролог уточнил, что в ближайшие дни ожидаются и положительные температуры воздуха, однако рассчитывать на приход метеорологической весны пока не стоит, март будет холодным.

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