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Собянин: За 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 млн поездок

12:27
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Самыми популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Каширская"

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые итоги полноценной работы Большого кольца (БКЛ) метро. Он отметил, что всего за пять дней бесплатного проезда по БКЛ горожане совершили более четырёх миллионов поездок.

"Самыми популярными станциями нового участка БКЛ за первые пять дней стали "Текстильщики", "Сокольники", "Каширская"; больше 70% пассажиров пересели на кольцо с других линий. За счет этого многие станции разгрузились до 28%", - сообщил Собянин в своем Телеграм-канале.

Мэр отметил, что БКЛ станет одной из самых востребованных линий столичной подземки. Теперь жители Москвы экономят до 45 минут в день, поскольку многим больше не нужно ездить через центр города, отмечается в сообщении.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция.

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