В Запорожской области пообещали сербам российские паспорта за участие в СВО

Они заслужили это право своей кровью, заявили власти региона

Граждане Сербии, который принимают участие в специальной военной операции на стороне России, смогут получить российское гражданство. Такое заявление сделал в понедельник, 6 марта, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Губернатор заявил, что "ребят, которые у нас служат, с удовольствием оставим у себя", потому что "незачем им возвращаться в Сербию", где им пригрозили ответственностью за участие в боевых действиях на Украине.

По словам Балицкого, если участники СВО из числа граждан Сербии "пожелают и напишут заявления, я думаю, что мы сможем решить вопрос, чтобы выдать им паспорт гражданина РФ", поскольку "они за эту землю кровью заплатили".

Врио главы Запорожской области выразил мнение, что "это честным будет", сообщает РИА Новости.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений на получение гражданства нашей страны для жителей новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Срок оформления паспорта не должен превышать 10 дней с момента принятия заявления.

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