Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал "Очаково" будущего МЦД-4

Запуск этой платформы обеспечит 40 тысяч москвичей дополнительной станцией наземного метро

В понедельник на будущем МЦД-4 после реконструкции открылась станция "Очаково". В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Работы начались в 20 году. А с прошлого лета электрички здесь проезжали без остановок. Теперь же для пассажиров доступен современный мини-вокзал. Две платформы с навесами на всю длину, 4 лифта и 12 эскалаторов.

Новые станции Московских центральных диаметров открываются одна за другой. Своей очереди дождалась и эта платформа. Станцию "Очаково" построили больше ста лет назад. Это один из главных транспортных объектов жителей близлежащих микрорайонов и работников предприятий, расположенных в соседней промзоне.

Пассажиропоток внушительный. Но вот сама платформа никогда не была в таком ухоженном виде, как сейчас. Теперь это современный пригородный вокзал. Две новые высокие островные платформы, надземный пассажирский вестибюль, оборудованный турникетами, кассами, туалетными комнатами. Пассажирский вестибюль спроектирован таким образом, что будет использоваться и в качестве безопасного пешеходного перехода через железную дорогу.

Запуск этой платформы МЦД-4 обеспечит 40 тысяч москвичей, проживающих в южной части района Очаково-Матвеевское, дополнительной станцией наземного метро. Сейчас путь до ближайшей подземки – станции "Озёрная" Солнцевской линии – 25 минут пешком. А эта платформа - в шаговой доступности.

Быстрее - в 2 раза! Комфортнее - в 10! Центральные диаметры сделают жизнь миллионов людей легче и удобнее. А на будущем четвертом МЦД многое уже сделано.

"На Киевском направлении МЦД-4 - будущего МЦД-4 - было запланировано строительство 12 вокзальных комплексов, 10 тоннелей и мостов и 64 километра главных путей, так вот - все 12 построены. "Очаково" - последний вокзал, и 2/3 всех инженерных сооружений тоже уже построены. Но самый последний рывок - он всегда самый сложный", - рассказал Сергей Собянин.

Все комплектующие новых вокзалов - отечественного производства. Отопление помещений, управление подвижных конструкций: все эти системы - российские.

"Здесь применены все самые новые технологии. Количество эскалаторов - 12 штук - говорит само за себя, 4 лифта, практически создана безбарьерная среда для удобства пассажиров, вот так должно выглядеть современное пассажирское движение и Москва в этом - лидер, лидер в мире", - отметил генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

Четвёртый центральный диаметр пройдет с запада на восток столицы и свяжет 7 центральных железнодорожных вокзалов Москвы. На МЦД-4 будет самое большое количество пересадочных станций. Здесь их будет 18 – с 45 вариантами пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Елена Сахно, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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