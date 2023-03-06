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Искусственный интеллект может одновременно выявить до 9 патологий на одном снимке

15:08
  • понедельник
  • 06 марта 2023

При этом данные анализирует уже врач

До девяти патологий на снимке сможет одновременно выявить нейросеть. В столице расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта.

Кроме признаков рака лёгкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты и других заболеваний, система теперь умеет находить и эмфизему лёгких. Причём, за считанные минуты и на ранней стадии.

Нейросеть маркирует цветом области возможных патологий. Производит измерения. А данные анализирует уже врач.

"Алгоритм искусственного интеллекта - это помощник врача, это не замена врача, финальное решение или заключение по результатам исследования выносит только врач", - отметил Игорь Шулькин, замдиректора Центра диагностики и телемедицины по перспективному развитию.

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