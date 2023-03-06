Житель Королёва хранил в гараже арсенал оружия

Была проведена экспертиза

Опасное наследство. В подмосковном Королёве задержан мужчина, который хранил у себя в гараже арсенал незарегистрированного оружия.

Во время обыска полицейские изъяли оттуда сразу пять видов огнестрелов: пистолет, револьвер, карабин, винтовку, а также 400 различных патронов и штык-нож.

Экспертиза показала, что большая часть моделей изготовлена промышленным способом. А большая часть оружия - вполне боевое. 50-летний владелец сразу признался, что всё найденное принадлежит ему. Вот только основная коллекция досталась ему в наследство от дяди.

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