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Житель Королёва хранил в гараже арсенал оружия

15:12
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Была проведена экспертиза

Опасное наследство. В подмосковном Королёве задержан мужчина, который хранил у себя в гараже арсенал незарегистрированного оружия.

Во время обыска полицейские изъяли оттуда сразу пять видов огнестрелов: пистолет, револьвер, карабин, винтовку, а также 400 различных патронов и штык-нож.

Экспертиза показала, что большая часть моделей изготовлена промышленным способом. А большая часть оружия - вполне боевое. 50-летний владелец сразу признался, что всё найденное принадлежит ему. Вот только основная коллекция досталась ему в наследство от дяди.

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