Пластика по-советски: в "Новом Манеже" открылась уникальная выставка

На выставку попали предметы из 25 музеев и частных собраний из российских регионов

В "Новом Манеже" открылась выставка, на которой можно увидеть, какой была советская скульптура в самом начале истории молодого государства. Лучшие работы - из российских музеев и частных собраний. Многообразие пластических решений художников новой эпохи поражает.

"Кто не работает - тот не ест!" - скульптурные плакаты с пролетарскими девизами столетие назад были массовыми средствами уличной пропаганды, теперь же это редкие и хрупкие документы своего времени. С плана монументальной пропаганды начинается расцвет советский скульптуры, и первым памятником, утвержденным по этой программе, стал гипсовый Радищев работы Леонида Шервуда.

"Это первая вещь из Ленинского плана монументальной пропаганды, она никогда не экспонировалась в выставочном пространстве, она много лет простояла в фондах Музея архитектуры, и специально для нашей выставки реставраторы музея привели ее в порядок", - рассказала Алла Есипович-Рогинская, куратор выставочного проекта "17/37. Советская скульптура. Взлет".

В пространстве "Нового Манежа" открылась выставка - уникальная по масштабам и композиции. Здесь собраны более сотни памятников, многие из которых создавались для того, чтобы "жить" на улицах - это партийные вожди и герои революции.

Тяжеловес среди экспонатов - бюст немецкого социалиста Фердинанда Лассаля в исполнении Виктора Синайского. Гранитный памятник больше десяти лет стоял на Невском проспекте, его вес - почти две с половиной тонны.

Это было искусство больших планов и больших горизонтов. На заре существования СССР смело и плодотворно работали многие талантливые скульпторы. На выставке много работ Веры Мухиной, есть и неосуществленные. Например, на Театральной площади мог стоять гений революции с факелом в руке - это проект памятника соратнику Ленина Свердлову. Есть знаменитый "Рабочий" Ивана Шадра - он вместе с его "красноармейцем" и "крестьянином" был на советских банкнотах и почтовых марках.

"Это большое культурологическое исследование периода 20 лет, расцвета советской скульптуры. Одна из главных вещей в нашей выставке - то, что мы старались использовать "первый отлив", первое исполнение. Многое из гипса, многое не сохранилось, разбилось. Например, скульптура Мухиной "Колхозница" привезена с ее дачи в Абрамцево и она, по сути, в оригинале", - сообщила Ольга Галактионова, генеральный директор музейно-выставочного центра РОСИЗО.

На выставку попали предметы из 25 музеев и частных собраний из многих российских регионов. Например, из Ростовского музея приехала авантюрная работа талантливого, но забытого мастера. Это кубистическая голова Овсея Когана.

Скульптор Беатриса Сандомирская раскрывает весь диапазон своего таланта - на выставке можно увидеть ее мощного деревянного великана, символ материнства и чернозема. И изящную крошечную работу из слоновой кости. А серия бронзовых спортсменов - пример блестящей кабинетной скульптуры. Статуэтки потом были увеличены и появились в парках Москвы и Ленинграда.

Только на выставке можно успеть рассмотреть вблизи барельеф со знаменитого в Москве дома-самолета. К слову, и сама эта экспозиция сверху выглядит как серп и молот. Убедиться в этом можно до 14 мая.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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