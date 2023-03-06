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Пластика по-советски: в "Новом Манеже" открылась уникальная выставка

15:23
  • понедельник
  • 06 марта 2023

На выставку попали предметы из 25 музеев и частных собраний из российских регионов

В "Новом Манеже" открылась выставка, на которой можно увидеть, какой была советская скульптура в самом начале истории молодого государства. Лучшие работы - из российских музеев и частных собраний. Многообразие пластических решений художников новой эпохи поражает.

"Кто не работает - тот не ест!" - скульптурные плакаты с пролетарскими девизами столетие назад были массовыми средствами уличной пропаганды, теперь же это редкие и хрупкие документы своего времени. С плана монументальной пропаганды начинается расцвет советский скульптуры, и первым памятником, утвержденным по этой программе, стал гипсовый Радищев работы Леонида Шервуда.

"Это первая вещь из Ленинского плана монументальной пропаганды, она никогда не экспонировалась в выставочном пространстве, она много лет простояла в фондах Музея архитектуры, и специально для нашей выставки реставраторы музея привели ее в порядок", - рассказала Алла Есипович-Рогинская, куратор выставочного проекта "17/37. Советская скульптура. Взлет".

В пространстве "Нового Манежа" открылась выставка - уникальная по масштабам и композиции. Здесь собраны более сотни памятников, многие из которых создавались для того, чтобы "жить" на улицах - это партийные вожди и герои революции.

Тяжеловес среди экспонатов - бюст немецкого социалиста Фердинанда Лассаля в исполнении Виктора Синайского. Гранитный памятник больше десяти лет стоял на Невском проспекте, его вес - почти две с половиной тонны.

Это было искусство больших планов и больших горизонтов. На заре существования СССР смело и плодотворно работали многие талантливые скульпторы. На выставке много работ Веры Мухиной, есть и неосуществленные. Например, на Театральной площади мог стоять гений революции с факелом в руке - это проект памятника соратнику Ленина Свердлову. Есть знаменитый "Рабочий" Ивана Шадра - он вместе с его "красноармейцем" и "крестьянином" был на советских банкнотах и почтовых марках.

"Это большое культурологическое исследование периода 20 лет, расцвета советской скульптуры. Одна из главных вещей в нашей выставке - то, что мы старались использовать "первый отлив", первое исполнение. Многое из гипса, многое не сохранилось, разбилось. Например, скульптура Мухиной "Колхозница" привезена с ее дачи в Абрамцево и она, по сути, в оригинале", - сообщила Ольга Галактионова, генеральный директор музейно-выставочного центра РОСИЗО.

На выставку попали предметы из 25 музеев и частных собраний из многих российских регионов. Например, из Ростовского музея приехала авантюрная работа талантливого, но забытого мастера. Это кубистическая голова Овсея Когана.

Скульптор Беатриса Сандомирская раскрывает весь диапазон своего таланта - на выставке можно увидеть ее мощного деревянного великана, символ материнства и чернозема. И изящную крошечную работу из слоновой кости. А серия бронзовых спортсменов - пример блестящей кабинетной скульптуры. Статуэтки потом были увеличены и появились в парках Москвы и Ленинграда.

Только на выставке можно успеть рассмотреть вблизи барельеф со знаменитого в Москве дома-самолета. К слову, и сама эта экспозиция сверху выглядит как серп и молот. Убедиться в этом можно до 14 мая.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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Выставка советских скульптур
Выставка советских скульптур
Выставка скульптур
Выставка скульптур
Выставка советских скульптур
Выставка советских скульптур
Выставка скульптур
Выставка скульптур
Выставка скульптур
Выставка скульптур
Выставка скульптур
Выставка скульптур
Выставка советских скульптур
Выставка советских скульптур
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