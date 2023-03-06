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Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздавший автобус

12:59
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Мужчина чуть не опоздал на поезд

Верховный суд России разрешил требовать компенсацию морального вреда в случае, если ваш автобус опоздал или не приехал.

Прецедентом стало дело жителя подмосковного Наро-Фоминска, который чуть не пропустил свой поезд из-за опоздавшего автобуса. Мужчина начал волноваться, у него поднялось давление и заболела голова.

Истец вынужден был весь путь и до электрички, и в метро проделать бегом с чемоданом в руках. Это заставило истца переживать и волноваться. У истца поднялось давление <…> В медицинские учреждения не мог обратиться из-за риска опоздать на поезд", - сказано в материалах дела", - сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам (цитата по РИА Новости).

Все суды отказали мужчине по его требованию компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей, пока дело не дошло до Верховного суда. Коллегия постановила, что перевозчик не вправе без предварительного согласования отменить маршрут или изменить расписание движения.

ВС России отменил все решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

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