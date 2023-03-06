Сбежавшую из дома кошку нашли спустя полгода в московском аэропорту

К поискам подключились сотрудники воздушной гавани

Соня, вернись! Хозяин узнал сбежавшую полгода назад кошку на видео одного из телеграм-каналов. Тут же поехал за ней, но зверь успел убежать.

Вот она, Соня, сидит смирно и наблюдает за пассажирами и провожающими. Если бы знала, что её снимают, повернулась бы мордой. И всё-таки надеется, что хозяин увидит и обязательно найдёт.

Сейчас к поискам подключились и сотрудники аэропорта. Даже если на кадрах не Соня, не теряющий надежду москвич говорит, что всё равно заберёт ей домой.

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