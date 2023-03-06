Городские службы Москвы устраняют последствия сильного снегопада

В воскресенье был поставлен новый рекорд по осадкам

Москву ждёт снежная неделя. Осадки прекратятся только к выходным. Как уточнили синоптики, сильных снегопадов, как в минувшие выходные, не будет. Но сугробы ещё вполне подрастут на несколько сантиметров.

В минувшее воскресенье был поставлен новый рекорд этой зимы - высота снежного покрова в Москве достигла 41 сантиметра, а местами даже 55. Городские службы Москвы продолжают работать по всему городу. Сотрудники постоянно чистят дороги, тротуары, дворы и парковочные пространства.

Под особым контролем – пешеходные зоны, подходы к остановкам, станциям метро и соцобъектам. Кроме того, от наледи очищаются ливневые колодцы и кровли зданий.

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