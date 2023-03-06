ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Городские службы Москвы устраняют последствия сильного снегопада

15:26
  • понедельник
  • 06 марта 2023

В воскресенье был поставлен новый рекорд по осадкам

Москву ждёт снежная неделя. Осадки прекратятся только к выходным. Как уточнили синоптики, сильных снегопадов, как в минувшие выходные, не будет. Но сугробы ещё вполне подрастут на несколько сантиметров.

В минувшее воскресенье был поставлен новый рекорд этой зимы - высота снежного покрова в Москве достигла 41 сантиметра, а местами даже 55. Городские службы Москвы продолжают работать по всему городу. Сотрудники постоянно чистят дороги, тротуары, дворы и парковочные пространства.

Под особым контролем – пешеходные зоны, подходы к остановкам, станциям метро и соцобъектам. Кроме того, от наледи очищаются ливневые колодцы и кровли зданий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Устранение последствий снегопада в Москве
Устранение последствий снегопада в Москве
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.