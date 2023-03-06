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В Воронежской области аварийно приземлился Ми-8

12:51
  • понедельник
  • 06 марта 2023

На месте происшествия работают специалисты

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Павловском районе Воронежской области. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал глава региона Александр Гусев.

Губернатор написал в своем Telegram-канале, что в результате происшествия была повреждена линия электропередачи, однако ее работа уже восстановлена.

На месте происшествия работают спецслужбы, угрозы жизни и здоровью гражданского населения нет, подчеркнул Гусев.

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