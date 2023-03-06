Кремль подчеркнул неоспоримость квалификации теракта в Брянской области

Это теракт и ничто иное, отметил Песков

В России будут приниматься меры по недопущению впредь происшествий, подобных теракту в Брянской области. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, на совещании Совета Безопасности России с участием главы государства обсуждались обеспечение безопасности стратегических объектов и детально — теракт в Брянской области.

Песков подчеркнул, что "здесь уже все необходимые квалификации были даны, это не что иное, как террористический акт", при этом "нам не столько важно, важно, из чьих рук выпущена эта пуля".

Пресс-секретарь президента также указал, что украинскими вооруженными силами и террористическими подразделениями используются "разные боеприпасы", причем "это то, о чем мы говорим неоднократно, напоминая о растущей вовлеченности стран НАТО в этот конфликт", сообщает РИА Новости.

Утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека, один ребенок пострадал. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

В Брянской области работает следственная группа. Следователи занимаются сбором и фиксацией доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений.

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