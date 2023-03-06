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В словарь Института русского языка внесли три новых слова

13:32
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Эти слова часто вызывают вопросы

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами.

В этом году в словарь вошли слова коптер, почтомат и фотовидеофиксация, передает РИА Новости со ссылкой на научно-информационный орфографический академический ресурс института "Академос".

В словарь регулярно добавляют слова, которые часто употребляют и о которых появляются вопросы.

"Это такая абсолютно постоянная плановая работа. Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова "доросли", скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря", - рассказал научный сотрудник Института и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов.

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