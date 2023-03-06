Песков опроверг принятие решения о новом федеральном округе

Изучаются различные варианты

В России пока не принимали решений относительно возможности формирования нового федерального округа. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, в связи с включением в состав Российской Федерации четырех новых регионов "различные варианты изучаются", но пока решений относительно формирования из них нового федерального округа не было.

Песков подчеркнул, что "своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока — еще раз повторяю — таких решений не принималось", сообщает РИА Новости.

Ранее высказывались предположения о том, что с включением в состав России новых регионов в стране может появиться Крымский федеральный округ, а экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина назначат в нем представителем главы государства. Подтверждения эти сообщения пока не получали.

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