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В Запорожской области рассказали о планах относительно столицы региона

14:00
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Пока столицей является Мелитополь

Столицей Запорожской области вновь станет город Запорожье. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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Чиновник заявил в эфире телеканала "Соловьев Live", что "однозначно столицей Запорожской области после освобождения опять станет город Запорожье".

Город Запорожье — административный центр Запорожской области — пока находится под контролем украинских военных. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому регион разделили на 16 административных единиц со столицей области в Мелитополе.

При этом Балицкий выражал уверенность в том, что российские войска добьются освобождения Запорожья.

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