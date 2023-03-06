На юго-востоке Москвы произошел пожар в жилом комплексе

Возгорание ликвидировано

Пожар произошел в многоэтажке на юго-востоке Москвы. На 23-м этаже жилого комплекса "Михайловский парк" загорелась квартира.

На кадрах с места видно, что из окна валит чёрный дым, там же человек просит о помощи у жителя этажом ниже. На месте работают несколько пожарных расчётов, сообщает "ТВ Центр".

По последним данным, возгорание удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало. По некоторым данным, хозяин загоревшейся квартиры смог самостоятельно покинуть жильё.

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