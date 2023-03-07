Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Раки готовятся экономить деньги, а Рыбы учатся дисциплине

Овны

День, обещает глобальные перемены! Переход Сатурна в Рыбы и полнолуние - это серьезно: следите за своими мыслями и событиями, будьте осторожны.

Тельцы

Полнолуние поможет закончить творческий проект, а Сатурн со временем сократит ряды ваших друзей. Останутся только те, с кем вас связывают очень прочные узы.

Близнецы

Если вы мечтали получить отдельный кабинет или меньше общаться на работе, ваше желание исполнится. Правда, теперь придется больше трудиться и меньше отдыхать.

Раки

Готовьтесь экономить деньги, если хотите учиться или путешествовать. Зато Сатурн сделает вас экспертом по бюджетным поездкам и бесплатным курсам.

Львы

Полнолуние в знаке Дева обещает вам денежные выплаты. А вот на наследство или проценты от инвестиций пока не рассчитывайте - Сатурн вводит режим экономии.

Девы

Полнолуние в вашем знаке подведет итог делам, на которых вы были сосредоточены. Планируя день, имейте в виду: лучше провести его в одиночестве.

Весы

Здоровье выходит на первый план! Сатурн не любит шутить, так что все серьезно: снижайте нагрузку на работе и учитесь заботиться о своем теле по-настоящему.

Скорпионы

Полнолуние наполнит этот день шумом и суетой, но Сатурн быстро исправит это. С завтрашнего дня готовьтесь больше работать и более качественно отдыхать.

Стрельцы

Наступает период, не подходящий для переездов и расширения жилплощади. Зато вам удастся подкопить денег и разобраться, где же вы все-таки хотите жить.

Козероги

Вокруг вас станет значительно тише - кто-то из друзей, братьев, сестер постепенно отдалится. Уделите освободившееся время учебе или воспитанию детей.

Водолеи

Долгожданная свобода - Сатурн покинул ваш знак, где пробыл три года. Проанализируйте, чего вы достигли за это время, порадуйте свою самооценку.

Рыбы

Этот день настал: Сатурн переселился в ваш знак на целых два года. Эта планета научит вас дисциплине и ответственности, главное - не противьтесь его урокам!

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