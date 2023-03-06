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В Домодедове задержали мужчину в камуфляже с гранатой

14:09
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Он угрожал взорвать военкомат

В подмосковном Домодедове задержали мужчину в камуфляже, который угрожал взорвать военкомат.

По непроверенной информации, человек сбежал с воинской части, пришел в военкомат с гранатой, сказал, что всех подорвет и убежал, пишет telegram-канал "112". Его задержали на Набережной улице.

"Предварительно, у него с собой был предмет, похожий на гранату "Ф-1". Он угрожал устроить взрыв в здании военкомата", - сказал собеседник агентства ТАСС.

На данный момент улица перекрыта. На месте работают саперы и сотрудники ФСБ.

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