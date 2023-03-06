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Путин обсудил с Шумковым развитие Курганской области

14:19
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Глава региона доложил о социально-экономической ситуации

В понедельник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава региона доложил о социально-экономической ситуации в своем субъекте.

"Регион сегодня двигается устойчиво, у каждого главы муниципального округа есть план трёхлетнего развития, в рамках которого он видит все объекты, которые будут построены в течение бюджетной трехлетки, как бюджетные объекты, так инвестиционные проекты, и может эти вещи объяснять и населению и планомерно двигаться сам. То есть у каждого муниципального округа и у региона сегодня трёхлетний план развития, который связан с бюджетным планированием", - сказал Шумков.

Он добавил, что в шести муниципальных райцентрах построена новая централизованная система водоснабжения либо водоочистки. Опережающими темпами ремонтируются коммунальные сети, запущена новая программа восстановления памятников истории и архитектуры.

"На что хотел бы обратить внимание - это на рынок труда, уровень безработицы. Надеюсь, что те инвестпроекты, о которых Вы сказали, помогут эти проблемы нам и вам в регионе решать эффективнее. А в целом все, в общем, стабильно и неплохо", - отметил, в свою очередь, президент.

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