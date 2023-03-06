ВС России уничтожили до 225 боевиков на донецком направлении за сутки

Уничтожен склад боеприпасов в районе Дачного

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в понедельник, что в течение суток российские войска уничтожили до 45 украинских военных на купянском направлении, до 225 - на донецком направлении, около 65 военных ВСУ - на южнодонецком и запорожском направлениях.

Также сообщается, что в воздушном бою истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27, а также вертолет Ми-8.

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки более 160 военных, танк и машину РСЗО "Град".

Кроме того, ВС России уничтожили склад боеприпасов в районе Дачного и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в районе Часова Яра в ДНР.

При этом российские войска поразили самоходную гаубицу "Акация" на херсонском направлении.

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