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Путин провел разговор с президентом Ирана

14:23
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Стороны обсудили отношения двух государств

Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 марта, провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.
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В ходе беседы с обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Стороны обсудили различные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов.

По результатам разговора Путин и Раиси договорились о поддержании дальнейших контактов, сообщается на официальном сайте Кремля.

11 января президент России Владимир Путин также провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Политики высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах, а также договорились о проведении ряда двусторонних контактов на высоком уровне.

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