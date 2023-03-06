Пентагон объяснил прибытие украинских пилотов в США

Это не означает смену позиции по поставкам истребителей Киеву

Прибытие в Аризону двух украинских летчиков для обучения на истребителях F-16 не повлияло на мнение Вашингтона относительно решения не поставлять киевскому режиму эти самолеты. Об этом в воскресенье, 5 марта, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

Представитель Пентагона пояснил, что "поскольку мы не приняли решения о поставке F-16, равно как и наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать их системе, которую они могут никогда не получить".

Как уточняет Politico, программа для пилотов ВСУ была создана, чтобы оценить, сколько времени потребуется летчикам, чтобы научиться летать на современных истребителях, включая F-16.

Украинские пилоты находятся на базе уже неделю и останутся как минимум еще на одну неделю, заявил представитель Пентагона.

Киев пытается добиться от западных союзников поставок боевых самолетов, но до сих пор ни одна страна не откликнулась на эти просьбы украинских властей. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что "пройдет еще много времени, прежде чем кто-то передаст самолеты Украине, это нужно честно признать". При этом президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон не собирается передавать Украине самолеты F-16.

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