Исполнительнице теракта в Стамбуле грозит более 3 тысяч лет тюрьмы

Взрыв унес жизни шести человек, еще 99 пострадали

Следствие по делу о ноябрьском теракте в Стамбуле завершено, судебные заседания начнутся 9 мая.

В нем фигурируют 36 человек. Фигуранты подозреваются в оказании помощи террористам и их укрывательстве.

Исполнительнице теракта Ахлям аль-Башир грозит более 3 тысяч лет тюрьмы, пишет турецкое агентство Anadolu.

Теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел 13 ноября 2022 года. Погибли шесть человек, пострадали 99.

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