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Путин оценил идею "паспортов" семей мобилизованных

15:00
  • понедельник
  • 06 марта 2023

Президент отметил важность поддержки этой категории граждан

Важны все инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, семей военнослужащих. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал российский лидер Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.
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Глава государства поблагодарил курганского губернатора в том числе за идею введения "паспортов" для каждой семьи мобилизованного. По мнению Путина, эта идея "очень хорошая".

Российский лидер также предположил, что "нужно будет ее (эту инициативу) тиражировать на всю страну", сообщает пресс-служба Кремля.

"Паспорта" семей мобилизованных — это документы, которые позволяют своевременно реагировать на потребности этой категории граждан. Такие документы уже введены в некоторых регионах России, в частности, в Вологодской области и Санкт-Петербурге, уточняет РИА Новости.

Ранее в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил уделять особое внимание ветеранам спецоперации и семьям военных, погибших при исполнении своего долга. Глава государства предложил создать специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

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